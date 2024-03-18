8 soruda Yarısı Bizden! Konut için ne kadar kredi ve hibe verilecek?

DEVLET VE BAKANLIK GEREKENİ YAPTI

Nihat Şen: Bu gerçekten ulusal bir güvenlik problemi olduğu için devlet ve bakanlık üzerine düşeni yaptı ve İstanbul'a oldukça önem verdi. Kentsel dönüşümün yavaş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi vatandaşların omuzlarına yüklenen mali sorumluluk. Bakanlık bu noktada üzerine düşeni yaptı ve burada 700 bin TL'lik bir hibe verdi. Bunu karşılıksız veriyor. Kalan 700 bin TL ise kredi olacak. Bu çok önemli bir fırsat. Burada vatandaşın da görevi var. İlk defa 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak. Diğer konut için de 1 milyon 400 TL kredi olacak. Burada kiracılara da bir yardım çıktı. Tahliye desteği sağlanacak. Ev sahipleri de bundan faydalanacak.