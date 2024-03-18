8 soruda Yarısı Bizden! Konut için ne kadar kredi ve hibe verilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilen 8 soruyu yanıtladı. Bakan Mehmet Özhaseki'nin paylaşımı ile yanıtlanan sorularda "ne kadar hibe ve kredi verilecek? Gelir şartı aranıyor mu? Bakanlık ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacak?" gibi konulara cevap verildi. Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen A Haber’de önemli gelişmeyi yorumladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Konut için ne kadar kredi ve hibe verilecek? Kredi için gelir şartı aranıyor mu, kira desteği ne kadar olacak? Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak? Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen A Haber'de önemli gelişmeyi yorumladı.
DEVLET VE BAKANLIK GEREKENİ YAPTI
Nihat Şen: Bu gerçekten ulusal bir güvenlik problemi olduğu için devlet ve bakanlık üzerine düşeni yaptı ve İstanbul'a oldukça önem verdi. Kentsel dönüşümün yavaş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi vatandaşların omuzlarına yüklenen mali sorumluluk. Bakanlık bu noktada üzerine düşeni yaptı ve burada 700 bin TL'lik bir hibe verdi. Bunu karşılıksız veriyor. Kalan 700 bin TL ise kredi olacak. Bu çok önemli bir fırsat. Burada vatandaşın da görevi var. İlk defa 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak. Diğer konut için de 1 milyon 400 TL kredi olacak. Burada kiracılara da bir yardım çıktı. Tahliye desteği sağlanacak. Ev sahipleri de bundan faydalanacak.
İŞ YERİNE HİBE!
İş yeri için 350 bin TL hibe verilecek 350 bin TL kredi olacak. Yine 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak. Diğer her iş yeri için de 700 bin TL kredi sağlanacak.
GELİR ŞARTI ARANMAYACAK
Bu kampanya dahilinde vatandaşın gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Burada vatandaşın can güveliği ön planda. Emekli ya da dar gelirli olması hiç fark etmiyor.
KİRACI DESTEĞİ
Bu kampanya dahilinde bir ilke imza atıldı ve tahliye olacak kiracılara 100 bin TL destek verilecek. Bu para hibe olarak verilecek. Sadece kiracılara değil ev sahipleri de bu haktan yararlanacak. Binanın riskli olduğu kesinleştiyse tapuda bu şerh düştüyse 60+30 günde buranın tahliyesi şart. İşte burada hibe desteğini olması çok önemli.
ÖDEMELER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Ödemeler hak sahiplerine adına yüklenici firmaya yapılacak. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra ve kar irtifakı kurulduktan sonra kredi onaylanacak. Burada aracı olmayacak ve yüklenici firma ortak hesaptan parasını alacak.
HAK SAHİPLERİ ÖDEMESİ
Kentsel dönüşüm noktasında bu çok önemli bir başlık. Zaten 2 yıl ana para ödemesiz oluyordu. Burada ise ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. İnşaat bitip eve taşınıncaya kadar vatandaşlar bir ödeme yapmayacak. 3 yılda ise 12 ay boyunca faizsiz ödeme olacak. Toplamda 10 yıllık bir kredi ödemesi olacak.
KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA UYGULANMAYACAK?
Projedeki bağımsız bölüm veya inşaat alanının bağımsız bölüm sayısının inşaat alanının bir buçuk katını geçerse uygulanmayacak. Örneğin 10 daireli bir yerde 1000 metrekarelik binanınız var. Yeni yapılacak kentsel dönüşümde 16 daire ve bin 600 metrekarelik yapılırsa bundan faydalanma imkanı olmaz.
KREDİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Ruhsat alındıktan 2 yıl sonra ödemeler başlayacak. 10 yıla kadar vade uygulanacak. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak.
İZMİR'E ÖZEL KAMPANYA
İzmir'e özel bir kampanya yapıldı. Bu daha sona başka illerde uygulanacak. Burada 0,69 faizle 2,5 milyon TL'ye kadar kredi olacak. İzmir'de kentsel dönüşüm istenilen düzeyde değil. Burada faiz oranını düşürecek teşvikler de olacak. Dar gelirli aile ya da şehir ve gazi ailesi ise 0,25 faiz indirimi olacak. A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip bir bina yaparsanız yarım puanlık indirim olacak. Çok önemli destekler sağlanıyor. Ben özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum; bu kampanya çok önemli, 2000 bin yılı öncesi binalarda oturanlar güvenliği kontrol etsinler. Haklarından fazlasını talep etmesinler. Deprem sigortaları mutlaka yapılmalı.
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