8 soruda "Yarısı Bizden" kampanyası! Bakanlık tüm detayları duyurdu: 700 bin TL hibe ne zaman verilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilen 8 soruyu yanıtladı. Bakan Mehmet Özhaseki'nin paylaşımı ile yanıtlanan sorularda "Ne kadar hibe ve kredi verilecek? Gelir şartı aranıyor mu? Bakanlık ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacak?" gibi konulara cevap verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi.
Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:
Soru: Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.
Soru: İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
- İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.
Soru: Kredi için gelir şartı aranıyor mu?
- Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.
Soru: Kiracılara destek sağlanacak mı?
- Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.
Soru: Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?
- Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.
Soru: Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?
- Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.
Soru: Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak?
- Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.
Soru: Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?
- Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?
- Aşk Onları Hiç Yakalamaz mı? Duygusal Duvarları ile Dikkat Çeken En Kalpsiz 5 Burç!
- Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
- Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
- 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!