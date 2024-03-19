META’ya 942 milyon TL ceza! Vatandaşın verisini izinsiz paylaştı Rekabet Kurulu’na yakalandı

Yükümlülüklerini yerine getirmediği her bir gün için META'ya iki farklı uyum süreci hakkında 9.6 milyon TL ceza kesilmeye devam edilecek. Şu ana kadar META'ya bu kapsamda 124 günün karşılığı olarak 595.2 milyon TL ceza kesildi. META'ya daha önce kesilen 347 milyon TL'lik ceza ile toplam ceza miktarı 942 milyon TL'ye yükseldi. Rekabet Kurumu, ABD merkezli sosyal medya şirketleri sahibi META'yı Türkiye'deki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle ceza yağmuruna tuttu.