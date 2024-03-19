META’ya 942 milyon TL ceza! Vatandaşın verisini izinsiz paylaştı Rekabet Kurulu’na yakalandı
Her gün elimizden düşmeyen telefonlarda üye olduğumuz sosyal medya ağlarının sahibi Meta, Rekabet Kurulu’na yakalandı. Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını birbirine bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullanan ve Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştiren META Platforms, Inc.’i (META) ceza yağmuruna tuttu. Kullanıcılarının verilerini izinsiz paylaşınca iki soruşturmada 942 milyon TL ceza yedi.
Yükümlülüklerini yerine getirmediği her bir gün için META'ya iki farklı uyum süreci hakkında 9.6 milyon TL ceza kesilmeye devam edilecek. Şu ana kadar META'ya bu kapsamda 124 günün karşılığı olarak 595.2 milyon TL ceza kesildi. META'ya daha önce kesilen 347 milyon TL'lik ceza ile toplam ceza miktarı 942 milyon TL'ye yükseldi. Rekabet Kurumu, ABD merkezli sosyal medya şirketleri sahibi META'yı Türkiye'deki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle ceza yağmuruna tuttu.
META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret eden Kurul, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı ifade edildi.
Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Geçici tedbir kararı 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren alınırken, o günden bu yana geçen 25 günün her birine 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası kesildi. Geçici tedbir kapsamında META'nın Instagram ve Threads arasındaki işbirliğini derhal sonlandırması gerekiyor. Uyum süreci tamamlanana kadar META'ya günlük ceza kesilmeye devam edilecek.
İKİNCİ KARAR "FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP" İÇİN
Öte yandan, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve 2022 yılında 346.7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı.
Kurul, bu üç şirket için META'nın bugüne kadar aldığı sözde tedbirleri rekabet karşıtı endişeleri gidermesi anlamında yeterli görmedi. Bunun üzerine Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
İlk kararın üzerinden 25 gün, ikinci kararın üzerinden ise 99 gün geçerken bu kapsamda META bugün itibarıyla 595.2 milyon TL cezaya çarptırılmış oldu. META'ya 2022 yılında kesilen ceza ile birlikte uygulanan toplam ceza miktarı ise bugün için 942 milyon TL oldu. META uyulması istenilen iki karara uymadığı her gün ceza yemeye devam edecek.
AVRUPA BİRLİĞİ META'YA REKOR CEZA KESMİŞTİ
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms'a ABD'ye kullanıcı bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle Avrupa Birliği otoriteleri tarafından mayıs 2023'te 1,3 milyar dolarlık rekor para cezası verilmişti. Alınan kararda META'nın ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini Avrupa müktesebatıyla uyumlu hale getirmesi istenmişti.
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