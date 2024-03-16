Kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme! Kredi kartından nakit avans çekme faizi yükseltildi
Son dakika... Kredi kartlarından nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi. Öte yandan, kredili mevduat hesaplarında da faiz yüzde 5'e çıkarıldı.
Son dakika... Kredi kartlarından nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi.
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