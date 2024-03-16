Türkiye genelinde Ramazan denetimi! AVM’lerde yöresel ürün hilesi çökertildi!

DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi yaptığı açıklamada denetimlerin daha sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti. Öte yandan Yumaklı, her fırsatta belirttiği ALO 174 Gıda Hattı'nın vatandaşlar tarafından kullanılmasını bir kere daha hatırlatarak "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" mesajı vermişti.