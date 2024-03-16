Türkiye genelinde Ramazan denetimi! AVM’lerde yöresel ürün hilesi çökertildi!
Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için düzenli gıda denetimlerini yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı için tüm Türkiye’de harekete geçti. Başkentte AVM’lere yönelik yapılan gıda kontrolleri sırasında etiketsiz satılan toplam 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.
Gıda satışı yapılan ve toplu yemek yenilen yerleri düzenli olarak denetleyen Bakanlık, Ramazan ayının gelmesiyle gıda güvenilirliğini tekrar ele aldı. Ramazan ayı için gıda kontrol mesaisine başlayan Bakanlık, Türkiye'nin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü görevlisi ile sahadaki denetimlerini artırdı.
Uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulanırken Bakanlık gıda kontrol ekipleri işletmeleri gezerek vatandaşın sağlığını tehlikeye sokan ürünleri denetliyor.
YÖRESEL ÜRÜNLERE DİKKAT
Bu kapsamda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM'lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler harekete geçti.
Yapılan denetimlerde Ramazan ayını fırsat bilip yöresel ürün adı altında satılan etiketsiz toplam 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koyarak İl Müdürlüğünde muhafaza altına aldı. Etiketli satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı. Tüm bu denetimler sonucu işletmelere idari para cezası uygulandı.
DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi yaptığı açıklamada denetimlerin daha sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti. Öte yandan Yumaklı, her fırsatta belirttiği ALO 174 Gıda Hattı'nın vatandaşlar tarafından kullanılmasını bir kere daha hatırlatarak "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" mesajı vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!