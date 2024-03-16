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Türkiye genelinde Ramazan denetimi! AVM’lerde yöresel ürün hilesi çökertildi!

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Türkiye genelinde Ramazan denetimi! AVM’lerde yöresel ürün hilesi çökertildi!

Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için düzenli gıda denetimlerini yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı için tüm Türkiye’de harekete geçti. Başkentte AVM’lere yönelik yapılan gıda kontrolleri sırasında etiketsiz satılan toplam 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.

Gıda satışı yapılan ve toplu yemek yenilen yerleri düzenli olarak denetleyen Bakanlık, Ramazan ayının gelmesiyle gıda güvenilirliğini tekrar ele aldı. Ramazan ayı için gıda kontrol mesaisine başlayan Bakanlık, Türkiye'nin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü görevlisi ile sahadaki denetimlerini artırdı.

Uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulanırken Bakanlık gıda kontrol ekipleri işletmeleri gezerek vatandaşın sağlığını tehlikeye sokan ürünleri denetliyor.

YÖRESEL ÜRÜNLERE DİKKAT

Bu kapsamda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM'lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Yapılan denetimlerde Ramazan ayını fırsat bilip yöresel ürün adı altında satılan etiketsiz toplam 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koyarak İl Müdürlüğünde muhafaza altına aldı. Etiketli satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı. Tüm bu denetimler sonucu işletmelere idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi yaptığı açıklamada denetimlerin daha sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti. Öte yandan Yumaklı, her fırsatta belirttiği ALO 174 Gıda Hattı'nın vatandaşlar tarafından kullanılmasını bir kere daha hatırlatarak "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" mesajı vermişti.

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