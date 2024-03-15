Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek tutarlısı oldu
Son dakika ekonomi haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülke tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracatının dün (14 Mart Perşembe) başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar avro oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verildi. Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar avro olarak gerçekleşti.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.
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