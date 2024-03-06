TCMB'den ilave sıkılaşma adımları: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi
Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi." denildi. TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor.
Son dakika...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.
TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.
Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.
Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler
- Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!
- İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...
- MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
- 7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
- Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
- Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak