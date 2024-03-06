06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB'den ilave sıkılaşma adımları: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi

TCMB'den ilave sıkılaşma adımları: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
ABONE OL
TCMB’den ilave sıkılaşma adımları: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi." denildi. TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor.

Son dakika...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Merkez Bankası son rezerv rakamları açıklandı MERKEZ BANKASI SON REZERV RAKAMLARI AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA