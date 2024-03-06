TCMB’den ilave sıkılaşma adımları: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.