İşte Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Dolar kuru beklentisi de açıklandı...
Merkez Bankası piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mart ayı anketini yayımlarken yıl sonuna ilişkin tahminler de açıklandı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40.53 lira olurken enflasyon beklentisi ise yüzde 44.19 olarak belirlendi. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 44.19
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.
TÜFE BEKLENTİSİ
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.
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