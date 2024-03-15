İşte Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Dolar kuru beklentisi de açıklandı...

TÜFE BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.