Bakan Bayraktar’dan Diyarbakır’da petrol üretimi sözleri: Günde 15 bin varil üretiyoruz

'GÜNLÜK 15 BİN VARİLE YAKIN PETROL ÜRETİYORUZ'

Daha önce adı terörle anılan Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde, daha önce hiç gidilmemiş coğrafyalarda petrol aramaya başladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz. Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının yolu da buralardan geçiyor. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz kendi doğal gazımızı artık evlerde kullanmaya başladık. Daha çok üreteceğiz. Yeni keşiflerle ve daha yeni petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacağız. Bu uğurda bu mücadeleyi gösteriyoruz. Türkiye bugünden daha güçlü, müreffeh, insanların huzur içerisinde daha mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülke haline gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra İstasyon Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti