Bakan Bayraktar'dan Diyarbakır'da petrol üretimi sözleri: Günde 15 bin varil üretiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık. Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde, daha önce hiç gidilmemiş coğrafyalarda petrol aramaya başladık. Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz" dedi.
Diyarbakır'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Bayraktar'a, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden eşlik etti. Burada konuşan Bakan Bayraktar, belediyecilik ve enerji alanlarının birbirine yakın olduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar, "Nasıl biz enerji alanında sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyor ve çalışıyorsak, belediyecilik de yine sizlerin hayatını daha konforlu, rahat, huzurlu ve güzel şehirlerde yaşamanızı sağlamak için yapılacak hizmetleri içeriyor. AK Parti siyaseti olarak 22 yıllık karnemizde hizmet, proje ve vatandaşa hizmeti götürme siyaseti olarak adlandırdığımız bu süreç var. Belediyecilik anlayışımız diğerlerinden çok daha farklı. Belediyecilik anlayışımızda insanı, sizleri merkeze koyan, sizlerin ihtiyaçlarını öncelik haline getiren bir anlayışla hareket ettik bugüne kadar" dedi.
'GÜNLÜK 15 BİN VARİLE YAKIN PETROL ÜRETİYORUZ'
Daha önce adı terörle anılan Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde, daha önce hiç gidilmemiş coğrafyalarda petrol aramaya başladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz. Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının yolu da buralardan geçiyor. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz kendi doğal gazımızı artık evlerde kullanmaya başladık. Daha çok üreteceğiz. Yeni keşiflerle ve daha yeni petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacağız. Bu uğurda bu mücadeleyi gösteriyoruz. Türkiye bugünden daha güçlü, müreffeh, insanların huzur içerisinde daha mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülke haline gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.
Bakan Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra İstasyon Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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