Bakan Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 13, 2024
Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin %10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının… pic.twitter.com/4MoE5iTH7Y
İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:
Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.
Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin %10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının Almanya'daki yatırımları ise 2.9 milyar doları aştı. Bu bilgiler ışığında, hali hazırda çok iyi seviyelerde olan ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımaktaki niyetimizi ifade ettik.
HEDEF 60 MİLYAR DOLAR!
Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!