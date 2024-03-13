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Bakan Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Bakan Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!

Ticaret Bakanı Ömer BolatAlmanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.

Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin %10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının Almanya'daki yatırımları ise 2.9 milyar doları aştı. Bu bilgiler ışığında, hali hazırda çok iyi seviyelerde olan ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımaktaki niyetimizi ifade ettik.

HEDEF 60 MİLYAR DOLAR!

Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik.

Toplantı vesilesiyle hedefimize ulaşmak için yapılabilecekler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıya katılım sağlayan iki ülkenin değerli iş insanlarına teşekkür ederim.

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