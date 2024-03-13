Bakan Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.



Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin %10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının… pic.twitter.com/4MoE5iTH7Y — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 13, 2024

İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.