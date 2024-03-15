THY’den 5 ülke için flaş karar! Uçuşlarda yeni koşullar duyuruldu! İlk kez yurt dışına çıkan o ülkeye gidemeyecek...

VENEZUELA İÇİN NOTER ONAYLI RESMİ DAVET YAZISI

Konuyla ilgili olarak THY internet sitesinden ülke ülke giriş şartlarının yer aldığı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nı aktarma noktası veya Venezuela'ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize( Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve sayahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.

MEKSİKA, BAGAJI OLMAYAN YOLCUYU KABUL ETMEYECEK

Yapılan bilgilendirmede Meksika'da ise, yabancı otoritelerce alınan karar doğrultusunda, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan yolcular, ilk kez yurt dışına seyahat eden yolcular, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri kabul edilmeyecek.