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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıta Zam! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Akaryakıta Zam! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Akaryakıta Zam! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Benzin ve motorinin litre fiyatına yeni zam haberi geldi. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte zamlı akaryakıt fiyatları

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