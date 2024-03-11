Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi! Murathan Kalyoncu: Zor işleri seviyoruz









AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YATIRIMI

Türkiye'ye ve Kuzey Marmara Depolama Tesisi'ne geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen SNTGN Transgaz Genel Müdürü lon Sterian ise, "Bu tesisi yerinde görmek ve incelemek bizi oldukça heyecanlandırdı" dedi. Kalyon Holding'in kritik önem taşıyan çok başarılı işlere imza attığını söyleyen Sterian, "Bunlardan bir tanesi de Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesi... Bu yatırım, Avrupa Birliği ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kalyon Holding, inşaat ve enerji konusundaki yetkinliklerini kullanarak bu projeye dev bir yatırım yaptı ve Avrupa'nın hali hazırdaki en büyük boru hattı projesini yürütmeye başladı. İş ortağımızın bu projeyi de en iyi şekilde tamamlayacağından eminiz" şeklinde konuştu.