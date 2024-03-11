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Ocak-şubat döneminde 59 ilin ihracatı arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Ocak-şubat döneminde 59 ilin ihracatı arttı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, 2024 Ocak-Şubat döneminde 16 ilin 500 milyon doların üzerinde mal ve hizmet ihraç ettiğini, 59 ilin ihracat rakamlarının arttığını duyurdu.

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