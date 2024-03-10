10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatıyor

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatıyor

EKONOMİ Damla Karasu
Giriş Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA