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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi: Yazın 20-25 puan düşecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi: Yazın 20-25 puan düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yazın enflasyonun 20-25 puan düşeceğini belirterek, "Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Hazirandan itibaren yeni nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile" dedi. Bakan Şimşek tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak niyetinde olduklarını da söyledi.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Şimşek, Brezilya'daki G20 toplantısında batılıların Rusya'yı kınamak istediğini belirterek, "Biri kınanacaksa İsrail'in de kınanması gerektiğini dile getirdik" dedi.

Türkiye'nin kaynağa erişiminde sorun olmadığını anlatan Şimşek, "Geçen sene 8.8 milyar olan kaynağı, bu sene 12, 13 milyar dolarlık bir rakama ulaştırmayı bekliyoruz. Geçen sene karşı rüzgarların hakim olduğu bir dönemdi. Şimdi ise destekleyici bu rüzgarlar" diye konuştu. Şubat ayı enflasyonununda deprem etkisi olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Bu faktörlerin hepsi Temmuz, Ağustos gibi sistemden çıkacak.

"ENFLASYON YAZIN 20-25 PUAN DÜŞER"
Enflasyona da değinen Bakan Şimşek, " Yazın enflasyon 20-25 puan düşer. Para politikası gecikmeli çalışıyor. 2. ve 3. çeyrekte enflasyona sebep olan aşırı talep ortadan kalkmış olacak. Yıllık bazlı enflasyon hazirandan sonra düşmeye başlayacak" dedi.




"SEÇİM ÖNCESİ GÜVENSİZLİK YARATMA ÇABASI VAR"
Bazı çevrelerin seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Seçim sonrasına ilişkin OVP'de öngörmediğimiz bir şey yapmayacağız" dedi.



Vergilerde artışa gidilmeyeceğini yineleyen Şimşek, şunları söyledi:
"Kayıtdışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Hazirandan itibaren yeni nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile. Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım."

Kur korumalı mevduatta ciddi düşüş olduğunu anlatan Şimşek, "Konut fiyatları, binek otomobil fiyatları eskisi gibi hızlı artmıyor. Birçok üründe bu sepetin tamamına yayılacak. Halkımız, sabit gelirliler enflasyondan muzdarip. Biz bunu görüyoruz ve bunu çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da desteği tam" diye konuştu.

TÜRKİYE HAZİRAN AYINDA GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK
Şimşek, Türkiye'nin dahil olduğu gri liste için de "Gri listeden çıkışın eli kulağında, son dönemeçteyiz. Eylem planını ortaya koyduk. Kripto için yasal düzenlemeyi çalıştık, grubumuza verdik. En geç Mayıs ayında o düzenleme hayata geçirilir. Türkiye'ye yerinde denetim için muhtemelen mayıs ayında gelecekler. Diğer toplantı ise Haziran'da olacak. Haziran ayında Türkiye gri listeden çıkacak" ifadesini kullandı. Türkiye'nin üretip istihdam sağladığını, dünyada en iyi işleyen en sağlıklı sistemine sahip olduğunu anlatan Şimşek, "Şok terapi yapmayacağız dedik. Biz kademeli yumuşak iniş uyguluyoruz. Hem üretmeye devam edeceğiz, hem de istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Kafamda zerre kadar tereddüt yok. Bizim felsefemiz insan odaklıdır" dedi.

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