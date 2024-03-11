Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi: Yazın 20-25 puan düşecek





Vergilerde artışa gidilmeyeceğini yineleyen Şimşek, şunları söyledi:

"Kayıtdışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Hazirandan itibaren yeni nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile. Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım."



Kur korumalı mevduatta ciddi düşüş olduğunu anlatan Şimşek, "Konut fiyatları, binek otomobil fiyatları eskisi gibi hızlı artmıyor. Birçok üründe bu sepetin tamamına yayılacak. Halkımız, sabit gelirliler enflasyondan muzdarip. Biz bunu görüyoruz ve bunu çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da desteği tam" diye konuştu.