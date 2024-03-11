Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren geliyor! Proje devreye alındı

"TÜRKSAT 6A'YI YAKINDA YÖRÜNGESİNE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'deki demir yolu ağını 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını ve 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. 2002'de 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 6 kıtada, 131 ülkede 346 noktaya uçuyoruz. Denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayımızı 190'a çıkardık. İletişim altyapısında da büyük atılımlar yaptık. Bugün 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abonemiz var. Fiber ağ uzunluğumuzu yaklaşık 550 bin kilometreye ulaştırdık. Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu yakın zamanda yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.