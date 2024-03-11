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Piyasalarda gün sonu! Altın zirvede...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Piyasalarda gün sonu! Altın zirvede...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin liraya yükseldi.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9154 lira, satışta 32,0433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,8395 lira, satışta 31,9671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 146,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 81,7 dolardan işlem görüyor.

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