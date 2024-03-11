Piyasalarda gün sonu! Altın zirvede...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin liraya yükseldi.