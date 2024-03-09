Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede, hangi görevleri yürütüyor?



Öyle ki Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi hala Zonguldak kıyılarında bekliyor. Bir diğer sismik araştırma gemisi ise Doğu Karadeniz açıklarında Trabzon'da Barbaros Hayreddin Paşa… O da o bölgede faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Son olarak faaliyete giren sondaj gemisi Abdülhamid Han… O da Antalya açıklarında faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye bakıldığında Karadeniz kıyılarında faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda.

Güney kıyıları da boş bırakılmıyor."