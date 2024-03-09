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Dikkat tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Dikkat tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin!

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara uyarıda bulunarak, sahte site ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekti.

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