İstanbul’a bir metro daha! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

"İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ MURAT KURUM İLE MURADINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Uraloğlu, yapılan altyapı çalışmalarıyla 147.7 kilometrelik metro hattının yapılması ile birlikte İstanbul'da 348 kilometrelik raylı sisteme ulaşılacağını belirterek, "İstanbul'da raylı sistem 348 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da bin 4 kilometrelik raylı sistem hattına ihtiyaç var. Artık yüzeyden trafik sorununu çözmemiz çok zor Bu sorunu yeraltından metro sistemi ile çözeceğiz. Yapılan metro hatları ile 394 .2 kilometreye çıkacak. 600 kilometre daha hat yapılacak. İstanbul'da temel atmama değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşma anını bekliyor. İstanbul'u Murat Kurum ile Muradına kavuşturacağız. 10 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.