İstanbul'a bir metro daha! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeler peş peşe hayata geçiriliyor. İki hafta önce açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından pazar günü de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hizmete açılıyor. Kayaşehir-Bakırköy Sahili arasını 39 dakikaya düşüren hat, 7 istasyonda İstanbulluya hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da duraklama dönemine son vereceklerini belirterek İstanbul'u Murat Kurum ile muradına kavuşturacaklarını İstanbul'da temel atmamayla değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşturacaklarını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dev projelerinin yapımına tüm hızla devam ediyor. Vatandaşlara ulaşımda büyük konfor ve rahatlık sağlayacak Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete açılıyor.
BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI HİZMETE GİRİYOR
İstanbullunun merakla beklediği metro hattı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Pazar günü açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy sahil arasında metro yolculuğunun 39 dakika olacağını belirtti.
Hat uzunluğunun 8,4 km olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Projesi'nin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Uraloğlu, İstanbul'u hizmetlerle buluşturacaklarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Mart Pazar günü hizmete açılacağını duyurdu.
İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık. Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız" ifadelerini kullandı.
BİRÇOK NOKTAYA ENTEGRE OLACAK HAT İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK
Bakırköy'den başlayacak metro hattı projesinin; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda Başakşehir-Kirazlı Hattı'yla, İncirli İstasyonunda Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'yla, Özgürlük Meydanı İstasyonunda Marmaray'la Bakırköy İstasyonunda ise İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.
Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.
'BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-GÜNGÖREN- BAĞCILAR KİRAZLI METRO HATTI'NIN EKONOMİK KAZANCI 6,1 MİLYAR DOLAR OLACAK
Bakan Uraloğlu, metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancına da paylaştı. Uraloğlu, projenin karayolu bakım ve işletme kazancının 2,4 milyar dolar, kaza kazancının 71,5 milyon dolar, zaman kazancının ise 3,6 milyar dolar olmak üzere hattın toplam ekonomik kazancının 6,1 milyar dolar olacağını ifade etti.
"İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ MURAT KURUM İLE MURADINA KAVUŞTURACAĞIZ"
Uraloğlu, yapılan altyapı çalışmalarıyla 147.7 kilometrelik metro hattının yapılması ile birlikte İstanbul'da 348 kilometrelik raylı sisteme ulaşılacağını belirterek, "İstanbul'da raylı sistem 348 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da bin 4 kilometrelik raylı sistem hattına ihtiyaç var. Artık yüzeyden trafik sorununu çözmemiz çok zor Bu sorunu yeraltından metro sistemi ile çözeceğiz. Yapılan metro hatları ile 394 .2 kilometreye çıkacak. 600 kilometre daha hat yapılacak. İstanbul'da temel atmama değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşma anını bekliyor. İstanbul'u Murat Kurum ile Muradına kavuşturacağız. 10 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.
Uraloğlu, yapılan altyapı çalışmalarıyla 147.7 kilometrelik metro hattının yapılması ile birlikte İstanbul'da 348 kilometrelik raylı sisteme ulaşılacağını belirterek, "İstanbul'da raylı sistem 348 kilometreye ulaşacak. İstanbul'da bin 4 kilometrelik raylı sistem hattına ihtiyaç var. Artık yüzeyden trafik sorununu çözmemiz çok zor Bu sorunu yeraltından metro sistemi ile çözeceğiz. Yapılan metro hatları ile 394 .2 kilometreye çıkacak. 600 kilometre daha hat yapılacak. İstanbul'da temel atmama değil proje üstüne projelerle Muradına kavuşma anını bekliyor. İstanbul'u Murat Kurum ile Muradına kavuşturacağız. 10 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açarak İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.
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