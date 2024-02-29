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Merkez Bankası son rezerv rakamları açıklandı! Merkez Bankası 23 Şubat haftası rezerv miktarı ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Merkez Bankası son rezerv rakamları açıklandı! Merkez Bankası 23 Şubat haftası rezerv miktarı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi. Ancak aynı haftada altın rezervi ise yaklaşık 1 milyon dolar arttı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

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