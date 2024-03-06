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Fitch'ten dikkat çeken analiz: Türk İslami bankacılığı büyüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Fitch’ten dikkat çeken analiz: Türk İslami bankacılığı büyüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

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