Memur ve emekliye yeni zam! Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılacak?

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Sosyal bir devletiz biz ve bundan kaynaklı tüm vatandaşlarımızın enflasyona ezilmemesi lazım. Bu bakımdan da vatandaşların şu enflasyonist ortamda daha rahat edebilecekleri bir gelir seviyesi kuşkusuz ki şart.

Burada katlanmamız gereken bir süreç var. Bu sefer karşı karşıya kaldığımız kriz herhangi bir kötü yönetimden kaynaklı değil, küresel kaynaklı bir kriz. Pandemiden çıktık fakat peş peşe çevremizde bir savaş olmaya başladı. Muhalefet bir çeşit rakamdan bahsediyor ama bu telaffuz edilen rakamlar karşılığında yatırımlardan mı vazgeçilecek? Kaldı ki bu rakamlar da verilse yine tatmin olunmayacak. Gerçekçi olunmak gerekiyor. O yüzden hükumetin şu an ki tavrı doğru bir davranış.