Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’ndan net mesaj: Türkiye 21 yılda 262 milyar dolar yatırım aldı

"TÜRKİYE'DE ŞU AN YÜZDE 55 ORANINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANILIYOR"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de enerji üretiminin çok kritik bir sektör olduğunu belirterek, elektriğin üretimi ve karbonun azaltılmasının da çok önem arz ettiğini, bu konuda Türkiye örneğinde çok güzel haberlerin olduğunu söyledi.

Lopez, gelecek mali yıl içerisinde 750 milyon dolarlık bir bütçeyi enerji iletimi için tahsis ettiklerini ifade ederek, buradaki önemli darboğazlardan birinin de enerji dönüşümünde iletim kısmı olduğuna işaret etti. Lopez, özel sektörü güneş ve rüzgar santrali yatırımı yapmaya cezbetmenin önemini de vurguladı.

Türkiye'de şu an yüzde 55 düzeyinde yenilenebilir enerji kullanıldığını aktaran Humberto Lopez, "Bu çok güzel bir şey. Sadece gelişmekte olan ülkeler arasında değil, tüm dünyada aslında çok iyi bir tablo var. Aynı zamanda üretim tarafında da biraz çaba göstermek gerekiyor. Çünkü özel sektörün burada bir çaba göstermesi gerekiyor. Bu yeni duruma adapte olmanız gerekiyor. Üretiminizi de buna adapte etmeniz gerekiyor. Aksi halde rekabetçi olamazsınız ve bu uyarlamanın olması için de rekabetçi olmak gerekiyor." diye konuştu.