Emekliye milli gelirden pay! Yeni emekli büyümeden ne kadar pay alacak?

2023 yılı büyüme oranının belli olmasının ardından yeni yıl itibarıyla emekli olanlara ilave 'milli gelir' zammı verilecek. Peki yeni emekli büyümeden ne kadar pay alacak? Güncellenen maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

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