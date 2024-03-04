TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
Mart ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik gündemi, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine odaklanıyor. Enflasyon oranları, genellikle her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşılıyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçlar dikkatle takip edildi. Peki enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı ve bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklenen rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veriler, sadece mülk sahipleri için değil, aynı zamanda kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü enflasyon verileri, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Peki TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde kaç?
Enflasyon Verilerinin Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi belirledi. 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.
Ekonomistlerin Beklentisi
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı ankete göre, 10 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen çalışmanın sonucunda şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 4,04 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 3,40 ve en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.
Beklenen Değişimler
Bu beklentilere göre, geçen ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubat ayında yüzde 42,46 olarak belirlendi.
Önemli Ekonomik Etkiler
Tüketici Fiyat Endeksi'nin ocak ayında kaydettiği yüzde 6,70'lik artışın ardından, şubat ayı enflasyon verileri ekonomik kararlar ve mali planlamalar açısından büyük bir önem taşıyacak. Bu veriler, piyasalarda ve ekonomide beklenen değişimler konusunda önemli bir işaret olacak.
Ocak Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Açıklandı?
Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri geçtiğimiz ay belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükselmişti.
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- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
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