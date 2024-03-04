Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı ve bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklenen rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veriler, sadece mülk sahipleri için değil, aynı zamanda kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü enflasyon verileri, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Peki TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde kaç?