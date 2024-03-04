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Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024
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Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Mart ayının gelmesiyle birlikte kiralarını yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TEFE) ile Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) rakamlarını yakından takip etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, birçok alanda düzenlemeye neden olacak. Bu düzenlemelerden biri de kira artış oranları olacak. Kiracılar ve ev sahipleri, enflasyon rakamlarının kira artış oranlarına etkisini merak ediyorlar ve yüzde 25 sınırının devam edip etmediği konusunda bilgi arayışına geçtiler.

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri, yeni enflasyon oranlarını belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu veriler aynı zamanda kira artış oranlarını da etkileyerek işletmelerin yeni kira zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Özellikle işletme sahipleri, enflasyon verilerini dikkatle izleyerek gelecek dönemdeki kira maliyetlerini öngörmeye çalışıyorlar.

Mart Ayı Kira Artışı Beklentisi

Mart ayı 2024 kira artış oranı henüz açıklanmamış olsa da, enflasyon verilerinin 4 Mart Pazartesi günü duyurulmasıyla birlikte netleşecek.

Kira Zam Sınırı ve Gelecek Dönem

Konutlarda uygulanan %25 kira zam sınırı ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve bu tarihten itibaren uzatılması beklenmiyor.

Geçmişe Dönük Kira Artışı Oranları

Geçtiğimiz Şubat ayında kira artış oranı %54,72 olarak belirlenmişti ve bu oranı aşan iş yerleri kiracıları kira sözleşmelerinde bu artışa uygun olarak güncellemişlerdi.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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