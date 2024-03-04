Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri, yeni enflasyon oranlarını belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu veriler aynı zamanda kira artış oranlarını da etkileyerek işletmelerin yeni kira zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Özellikle işletme sahipleri, enflasyon verilerini dikkatle izleyerek gelecek dönemdeki kira maliyetlerini öngörmeye çalışıyorlar.