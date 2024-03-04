4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01'lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

Emekliler için hayati önem taşıyan Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları sonunda açıklandı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artış göstereceği tahmin ediliyor. Bu tahmin, yaklaşan temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Enflasyonun seyri, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için bu sonuçlar, emeklilerin maddi güvenliklerini koruma ve geleceklerini planlama açısından kritik bir öneme sahip. Peki şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı?