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Haberler Galeri 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01'lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01'lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

Emekliler için hayati önem taşıyan Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları sonunda açıklandı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artış göstereceği tahmin ediliyor. Bu tahmin, yaklaşan temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Enflasyonun seyri, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için bu sonuçlar, emeklilerin maddi güvenliklerini koruma ve geleceklerini planlama açısından kritik bir öneme sahip. Peki şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 06:36
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4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01’lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları, ekonomistlerin Tüketici Fiyat Endeksi'nde (%4,04) beklenen artışı öngörmesiyle dikkat çekiyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan şubat ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emeklinin temmuz maaşları da netleşmeye başlayacak. Peki en düşük 10.000 TL maaş alan emekli temmuzda ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu...

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4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01’lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYONUNU BUGÜN KAÇTA AÇIKLAYACAK?

3 Mart Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 10.00'da belli olacak.

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4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01’lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

Emekli Aylıklarının Güncellenmesi

2023 yılında yaşanan ekonomik büyüme, emekli olacakları da yakından ilgilendiriyor. Emekli aylıkları, emeklilik başvurusu yapılan yılın prime esas kazançlarına dayanılarak hesaplanıyor ve bu hesaplamada TÜFE artışı ile GSYH büyüme oranları dikkate alınıyor.

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4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01’lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

TÜFE Artışı ve Güncelleme Katsayısı

Geçen yıl TÜFE'deki artış yüzde 64.77 olarak gerçekleşti. Bu nedenle, 1 Ocak'tan sonra emekli olanların aylık hesaplamalarında güncelleme katsayısı 1,6477 olarak uygulandı.

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4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.01’lik ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...

GSYH Büyüme Oranı ve Katsayı Güncellemesi

TÜİK, 2023 yılı GSYH büyüme oranını yüzde 4.5 olarak açıkladı. Bu veriye göre, güncelleme katsayısına yüzde 30'u eklenerek 1,35 puan artış yapıldı. Böylece, 2023 güncelleme katsayısı 1,6612'ye yükseldi.