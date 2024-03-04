E-ticarette parasal eşik artırıldı! Yerli firmalar ve küçük esnaf korundu | Haksız ticari uygulamalara geçit yok

TİCARİ VERİLER REKABETTE KULLANILAMAYACAK

2024 yılı için belirlenen yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı, şirket ortaklarının yüzde 5 ve katlarına ulaşan pay devir veya edinimlerini bir ay içinde bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu belirlendi. Ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 197 milyar TL'yi ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedi geçen platformlara da yaptırım uygulanacak.