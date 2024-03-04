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İşte 2024 Şubat ayı enflasyon rakamı! TÜİK son dakika olarak verileri duyurdu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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İşte 2024 Şubat ayı enflasyon rakamı! TÜİK son dakika olarak verileri duyurdu...

TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında enflasyon, Şubat 2024'te aylık bazda yüzde 4,53 oranında artarken yıllık bazda beklenti yüzde 67,07 olarak duyuruldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 67,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,29 olarak gerçekleşti.

AYLIK BAZDA ARTIŞ 4,53

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,71 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 8,03, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 47,29 arttı.

ANKETLERDE NE BEKLENİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağını hesaplamıştı.

İŞTE PİYASALARDAKİ SON DURUM

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,1, imalatta yüzde 56,71 ve su temininde yüzde 66,2 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 51,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 64,7 artış görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 4,56 ve su temininde yüzde 0,81 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41, enerjide yüzde 0,02 ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış görüldü.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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