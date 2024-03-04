Piyasaların gözü Fitch’in raporunda! Not artışı gelecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı

İşte Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar

Kredi derecelendirme kuruluşları siyaseten olayları bakıyor. Geçmişte de Türkiye'nin çok daha iyi notlarla vermeleri gereken notları vermediler. Siyaset çok etkili. Fakat son dönemde özellikle diğer iki kuruluştan da hem S&P'den hem Moody's'ten görünümle ilgili önemli kararlar çıktı.

Daha önce bu kuruluşlarda da Türkiye'nin not görünümü durağanken pozitife çevrildi. Dolayısıyla Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum.