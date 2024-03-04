Piyasaların gözü Fitch'in raporunda! Not artışı gelecek mi? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Türkiye, ekonomide attığı adımların meyvelerini almaya devam ederken; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin not görünümünü yeniden değerlendirmeye aldı. Piyasalarda gözler Fitch'in 8 Mart Cuma gecesi açıklayacağı rapora çevrildi. Fitch'in Türkiye'nin görünümünü "pozitif"e çevirmesi beklenirken; A Haber canlı yayınına çıkan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör "Fitch’in 8 Mart’ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesinin sonuçları merakla bekleniyor. 8 Mart Cuma gecesi, piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak olan rapor, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair önemli ipuçları taşıyor. Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesinin beklendiğini bildirdi.
KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ: BİR YÜKSELİŞ İHTİMALİ
Raporda, Türkiye'nin mevcut "B" olan kredi notunun "B+" seviyesine çıkartılması ihtimali de masada. Ancak, bu senaryonun gerçekleşme olasılığı daha düşük olarak değerlendiriliyor. Fitch, daha önce 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin kredi görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltmişti. Bu olumlu adımın ardından, piyasaların yeni rapora olan tepkisi merak konusu oldu.
PİYASALARDA OLUMLU HAVA
BIST 100 endeksi, yatırımcıların Türkiye'nin parasal ve ekonomik politikalarını olumlu bulmasıyla Şubat ayında yeni zirvelere ulaştı. Endeks, 9.400 seviyesine yaklaşarak yılbaşından bu yana yaklaşık %25'lik bir artış gösterdi. Bu gelişme, Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİTCH DEĞERLENDİRMELERİ
Fitch'in geçmiş değerlendirmelerine bakıldığında, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdüğü görülüyor. Bu adım, ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir döneme denk gelmişti. Ancak, sonrasında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin direnç gösterdiği ve stabil bir görünüm sergilediği belirtiliyor.
EKONOMİDE YENİ DÖNEM
Fitch'in olası "pozitif" değerlendirmesi, Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Uzmanlar, bu değerlendirmenin yatırımcı güvenini artıracağını ve ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratacağını öngörüyor.
"ARTIŞ BEKLENİYOR"
A Haber canlı yayınına katışan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör de Fitch'in raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güngör, "Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar
Kredi derecelendirme kuruluşları siyaseten olayları bakıyor. Geçmişte de Türkiye'nin çok daha iyi notlarla vermeleri gereken notları vermediler. Siyaset çok etkili. Fakat son dönemde özellikle diğer iki kuruluştan da hem S&P'den hem Moody's'ten görünümle ilgili önemli kararlar çıktı.
Daha önce bu kuruluşlarda da Türkiye'nin not görünümü durağanken pozitife çevrildi. Dolayısıyla Fitch'in 8 Mart'ta yapacağı toplantıdan da ben en azından görünümün pozitife çevrilmesini bekliyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?
- Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...
- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
- 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.54'lük ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...
- DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?