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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! İşte ele alınacak konular

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! İşte ele alınacak konular

Son dakika haberine göre Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Toplanıtda Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar ele alınacak.

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