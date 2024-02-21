21 Şubat 2024, Çarşamba
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Benzine ve motorine beklenen indirim geldi! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…..

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Benzine ve motorine beklenen indirim geldi! İşte güncel Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları…..

Benzine ve motorine indirim pompaya yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Beklenen indirim ise artık depolara yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine ve motorine indirim geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelmesi bekleniyordu ve söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN 76 KURUŞ, MOTORİNE 1,10 TL İNDİRİM!

21 Şubat 2024 Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.

Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 41,22 TL'ye, motorinin litre fiyatı 43,14'TL'ye düştü.

21 ŞUBAT 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 41,22 TL

Motorin: 43,14

LPG: 20,67 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 41,92 TL

Motorin: 43,09 TL

LPG: 20,69 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 42,12 TL

Motorin: 44,01 TL

LPG: 20,39 TL

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