Benzine ve motorine beklenen indirim geldi! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…..

Benzine ve motorine indirim geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelmesi bekleniyordu ve söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıdı.