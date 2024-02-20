Türk Hava Yolları’ndan istihdama dev katkı! 5 bin yeni çalışana kapılarını açtı

TAKE-OFF CADET UÇURUYOR

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Türk Hava Yolları'nın yayında olan tüm ilanlarına, Türk Hava Yolları'nın kariyer sayfası olan kariyer.thy.com uzantılı web sayfasından başvuru gerçekleştirilebilir.