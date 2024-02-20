Ulaşım 25 dakika kısalıyor! Yusufeli'nin iki yakası buluştu
Artvin'de inşa edilen Yusufeli Barajı sonrası değişen karayolu ağı kapsamında inşası devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğü çalışmalarında sona gelindi. Yusufeli'nin iki yakası birleşirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmaların sona geldiğini bildirdi.
Uraloğlu, Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olduğunu belirterek, Yusufeli Barajı'nın ve HES nedeniyle, Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün tamamen sular altında kaldığını hatırlattı.
Uraloğlu 7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devletin her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi." ifadelerini kullandı.
YUSUFELİ MERKEZ VİYADÜĞÜ İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine ulaşımda önemli rol oynayacak olan merkez viyadüğünün de oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yeni ilçe merkezini mevcut kara yoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmalarımız hızla sürüyordu. Çalışmalarda artık sona geldik." ifadelerini kullandı.
HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK
Bakan Uraloğlu, Yusufeli Barajı'nın yükselen suları ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolu güzergâhında iki yakanın birleştirilmesi için Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yapıldığını ve son işlerin yapılarak çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarının da bir an önce tamamlanarak viyadüğün hizmete açılacağını kaydeden Uraloğlu, köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini ifade etti.
Uraloğlu, viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacağının da altını çizerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğine dikkati çekti.
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