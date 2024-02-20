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Altın neden yükseliyor? Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi daha artar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Altın neden yükseliyor? Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi daha artar mı?

Altın fiyatları son günlerde yukarı yönlü artış gösteriyor. Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi. Peki yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.

Altın ekonomideki gelişmelerle birlikte yukarı yönlü bir ivme kazandı. Gram altın rekorlar tazeliyor. Yatırımcılar da altının nereye gideceğini merak ediyor. Peki altın almalı, satmalı mı? Alton neden yükseliyor? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

Rıza Gökay Tuğsavrol: Altın için güneşli günler geldi diyebiliriz. ABD enflasyonu geldiğinde ons altımda ciddi gevşemeler oldu. Kritik seviyeye kadar geldi. 2 bin bandının altına geldi. Ancak bu hafta içi gelen olumlu veriler ons altını 2 bin 26 seviyesine kadar getirdi. Dolat/TL'nin hareketiyle birlikte gram altında 2 bin 100 TL'ye geldiğimizi görebiliyoruz.

POZİTİF SÜREÇ

Şu sırala gram altında 2 bin 100 TL'yi geçiyoruz. 2024 yılına altın damga vuracak. Burada artık kademeli alış ve kademeli satış yapılabilir. İlerleyen dönemlerde altın yine alım fırsatı sunabilir. Ancak şu anda altın tarafında pozitif süreçteyiz.

GRAM ALTINDA REKOR FİYAT

Altın konusunda dikkatli ve hazırlık olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hedefsel olarak haziran ayına kadar süreçlerde 2 bin 700 TL kademesel olarak da 3 bin TL'lere gidebileceğimizi düşünebiliriz. Gram altın tarafında kademeli şekilde bu süreçleri görebiliriz. Yatırımcılar kademeli alış ve kademeli satış konusunda dikkatli olmalı.

BORÇ İLE YATIRIM OLMAZ

Yatırımları borç ile değil fazla olan TL ile yapmak gerekir. Bu yatırım şekli vatandaş için çok daha yaralı olacak. Vatandaşlar bu süreçte kademeli şekilde ilerlemeli. Yatırım tavsiyesi olarak ilerlemekle beraber alım fırsatları için iyi takip etmek gerekir Altında fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor onlar geldiği zaman hazırlıklı olmak gerekir.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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