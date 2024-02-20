Altın neden yükseliyor? Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi daha artar mı?

BORÇ İLE YATIRIM OLMAZ

Yatırımları borç ile değil fazla olan TL ile yapmak gerekir. Bu yatırım şekli vatandaş için çok daha yaralı olacak. Vatandaşlar bu süreçte kademeli şekilde ilerlemeli. Yatırım tavsiyesi olarak ilerlemekle beraber alım fırsatları için iyi takip etmek gerekir Altında fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor onlar geldiği zaman hazırlıklı olmak gerekir.

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