Merkez Bankası tahminleri güncelledi! Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz ne olacak?

FAİZ BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yine yüzde 45 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 oldu.