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Merkez Bankası tahminleri güncelledi! Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz ne olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Merkez Bankası tahminleri güncelledi! Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz ne olacak?

Merkez Bankası tarafından yayınlanan Şubat 2024 dönemi piyasa katılımcı anketi sonuçları belli oldu. Beklentiye göre yıl sonu dolar/TL tahmini 40,02 olurken, enflasyon beklentisi ise yüzde 42,96 oldu.

Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,00 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi şubat anketinde 40,02 oldu.

Ocak anketinde 40,64 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise şubat anketinde 41,15 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ SABİT KALDI
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yine yüzde 45 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak anketinde yüzde 42,04 iken şubat anketinde yüzde 42,96 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ AZALDI
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken şubat anketinde yüzde 3,3 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

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