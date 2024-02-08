Merkez Bankası raporuyla ortaya çıktı! Kiralarda dikkat çeken değişim | İstanbul’da en çok talep gören ilçeler nereler?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA FİYATLAR NE DURUMDA?

İstanbul'da şu anda metrekare konut kira bedeli 160 TL, İzmir'de 140 TL seviyelerinde, Ankara'da ise yaklaşık 120 TL seviyelerindedir. Yani 100 metrekare bir ev için İstanbul'da ortalama kira 16 bin TL, Ankara'da 12 bin TL, İzmir'de ise 14 bin TL civarında.

Kira fiyatlarının ocak sonrasında çok artmasını beklemiyoruz. Piyasada özellikle nisan ayı itibarıyla fiyatlar yükselebilir. Çünkü evlilik sezonunun artacağı, yer değişmelerin artacağı bir döneme işaret ediyor. Gerek kentsel dönüşümün hızlanması ile ilgili beklentiler var gerekse gayrimenkul tarafında yeni konut arzını sağlayamadığımız için kiraların yılın ikinci çeyrek döneminde yükseleceğini değerlendiriyoruz.