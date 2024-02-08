Merkez Bankası raporuyla ortaya çıktı! Kiralarda dikkat çeken değişim | İstanbul'da en çok talep gören ilçeler nereler?
Merkez Bankası Ocak 2024 dönemine ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayımladı. Raporda kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir bölüm de yer alırken, sektör temsilcileri İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ortalama kira fiyatlarını paylaştı. İstanbul'da en çok rağbet gören ilçeler de açıklandı.
Merkez Bankası raporunda ocakta kira grubunda aylık artışın sözleşme yenileme sayısındaki yükseliş kaynaklı etkilerle yüzde 11,46 ile önemli ölçüde yükseldiği belirtildi.
Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları ne durumda? Türkiye genelinde hangi bölgelerde kira fiyatlarında düşüş var, hangi bölgelerde fiyatlar yükseliş gösteriyor? Sektör yetkilileri kiralık bazda İstanbul'da en çok talep gören ve fiyatı en çok yükselen ilçeleri tek tek açıkladı.
"YENİ KİRALARDA HİSSEDİLİYOR"
Milliyet'in haberine göre sektör yetkilileri İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarını paylaştı. Yetkililer İstanbul'da en çok Başakşehir ve Çekmeköy gibi bölgelerin talep gördüğünü ifade etti. İşte o açıklamalar...
"Son dönemde kira fiyatlarında özellikle ocak ayında asgari ücrete gelen zam sonrasında bazı yükselmeler olabilir diye düşünüyorduk. Bu veriler çerçevesinde baktığımızda ocak ayında özellikle Merkez Bankası'nın kira fiyatlarında artışa işaret ettiğini görüyoruz. Tabi bu yeniden kiraya verilen yerlerde ağırlıklı olarak hissediliyor. Devam eden kontratlarda fiyat artışı mümkün değil. Yeniden boş hale getirilerek verilen evlerin fiyatlarında bazı bölgelerde yükselme, bazı bölgelerde sabitlik, bazı bölgelerde ise düşüşler görüyoruz.
"CİDDİ ARTIŞ GÖRMÜYORUZ"
Kira fiyatları nispeten son 5-6 aydır yatay seyir izliyordu. Bu dönemde artışın gözüküyor olması nispeten kiralamaya olan talebin de biraz yoğunlaşması olabilir. Özellikle son dönemde kiraya verilemeye çalışılan evler eşyalı evlerdir. Günlük kiralık düzenlemesi sonrasında hazır eşyalı evler piyasaya daha fazla arz edildi. Fiyat artışı eşyalı evlerde daha yüksek olduğu için bu istatistiklere yansımış olabilir. Normal kiralarda birçok bölgede kira fiyatlarının ciddi anlamda artış gösterdiğini görmüyoruz. Muğla gibi bazı illerde yaz turizmi döneminde kiralar yükseliyor. Hatta bazen sadece kış aylarında kiraya verilen evler var. O nedenle Muğla ve Antalya'daki bölgelerde kiralamalarda düşüş oldu. Nispeten büyükşehirlerde kira fiyatlarının artış gösterdiğini söyleyebiliyoruz.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA FİYATLAR NE DURUMDA?
İstanbul'da şu anda metrekare konut kira bedeli 160 TL, İzmir'de 140 TL seviyelerinde, Ankara'da ise yaklaşık 120 TL seviyelerindedir. Yani 100 metrekare bir ev için İstanbul'da ortalama kira 16 bin TL, Ankara'da 12 bin TL, İzmir'de ise 14 bin TL civarında.
Kira fiyatlarının ocak sonrasında çok artmasını beklemiyoruz. Piyasada özellikle nisan ayı itibarıyla fiyatlar yükselebilir. Çünkü evlilik sezonunun artacağı, yer değişmelerin artacağı bir döneme işaret ediyor. Gerek kentsel dönüşümün hızlanması ile ilgili beklentiler var gerekse gayrimenkul tarafında yeni konut arzını sağlayamadığımız için kiraların yılın ikinci çeyrek döneminde yükseleceğini değerlendiriyoruz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMININ KİRAYA ETKİSİ OLDU MU?
Özellikle kiralarda piyasa beklentileri yüzde 25 sınırlamasının devam edip etmeyeceğidir. Asgari ücrete gelen artışa baktığımızda 1 yılda yüzde 100 artış olduğunu görüyoruz. Enflasyona göre daha yüksek olan bu artışı nispeten gayrimenkul fiyatlarına etkisini görüyor olacağız. Kira fiyatlarındaki artışı yılın ikinci çeyreğinde görüyor olacağız.
"İSTANBUL'DA EN ÇOK TALEP GÖREN İLÇELER"
İstanbul'da bölgesel anlamda baktığımızda yeni dairelere talep daha yüksek. İstanbul'da kira fiyatlarının metrekare ortalaması 160 TL olsa da sıfır dairelerde bu 200 TL'ye kadar çıkıyor.
İstanbul'da nispeten depreme dayanıklı yeni konutların olduğu bölgelerde talep daha fazla. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir bölgesi, TEM'in üstü, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve benzeri bölgelerde kira fiyatlarının ve kira talebinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz."
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