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Haberler Ekonomi Haberleri ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!

ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!

Şubat ayı evde bakım parasının ne zaman yatacağı sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı adı altında ödemeleri yapıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Şubat ayı evde bakım maaşı ödeme tarihi yaklaştıkça, hak sahipleri tarafından ödemenin zamlı olarak yapılıp yapılacağına dair merak artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, her ay ortasında yapılmaktadır. Bu ödemeler, yaşlılara, engellilere ve hastalara yönelik önemli bir destektir. Hak sahipleri, bu ödemelerin zamlı olarak yapılıp yapılacağı konusunda bilgi almak için dikkatli bir şekilde beklemektedirler.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5.097,96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

EVDE BAKIM PARASI ZAMLI NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2024 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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