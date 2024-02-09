ZAMLI Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi | 9-10-14-15 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS, e-Devlet sorgulama ekranı!
Şubat ayı evde bakım parasının ne zaman yatacağı sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı adı altında ödemeleri yapıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 Şubat ayı evde bakım maaşı ödeme tarihi yaklaştıkça, hak sahipleri tarafından ödemenin zamlı olarak yapılıp yapılacağına dair merak artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, her ay ortasında yapılmaktadır. Bu ödemeler, yaşlılara, engellilere ve hastalara yönelik önemli bir destektir. Hak sahipleri, bu ödemelerin zamlı olarak yapılıp yapılacağı konusunda bilgi almak için dikkatli bir şekilde beklemektedirler.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?
2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5.097,96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
EVDE BAKIM PARASI ZAMLI NE ZAMAN YATACAK?
Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.
Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2024 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Pek çok işlemin online olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı görüntülenebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!