Mazot ve Gübre Desteği il il ödeme defteri | 2024 Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak, kaç TL oldu? Ziraat Bankası, e-Devlet sorgulama ekranı

Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda dekar başına 107 lira destek sağlanacak.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut için bu destek miktarı 124 lira, patates ve soya için 193 lira, yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas ve Organik Tarım Destekleri: