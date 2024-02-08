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Haberler Ekonomi Haberleri Mazot ve Gübre Desteği il il ödeme defteri | 2024 Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak, kaç TL oldu? Ziraat Bankası, e-Devlet sorgulama ekranı

Mazot ve Gübre Desteği il il ödeme defteri | 2024 Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak, kaç TL oldu? Ziraat Bankası, e-Devlet sorgulama ekranı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2024
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Mazot ve Gübre Desteği il il ödeme defteri | 2024 Mazot ve Gübre Desteği ne zaman yatacak, kaç TL oldu? Ziraat Bankası, e-Devlet sorgulama ekranı

Son dönemde mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili aramalar hız kazandı. Çiftçiler, "Mazot gübre desteği yattı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Bu arayışlar, çiftçilerin maddi desteklerin ne zaman hesaplarına geçeceği konusundaki merakını yansıtıyor. Türkiye'de tarım sektörünün önemli bir parçasını oluşturan çiftçilere yönelik olarak yeni tarımsal destekler içeren bir tebliğ ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi sorular, çiftçilerin maddi desteklerin hesaplarına ne zaman geçeceği konusundaki endişelerini yansıtıyor. Özellikle 2024 yılı için mazot ve gübre desteği miktarı da merak konusu haline geldi. İşte konuya ilişkin resmi duyurular...

2024 YILI TARIMSAL DESTEKLERİN DETAYLARI

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf Destekleri:

Buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretimine dekar başına 149 lira destek sağlanacak.
Bu destek miktarının 103 lirası mazot, 46 lirası ise gübre desteği olarak ayrılacak.

Çeltik Destekleri:

Çeltik üretimi için çiftçilere dekar başına 271 lira destek ödemesi yapılacak. Bu destek miktarının 250 lirası mazot, 21 lirası ise gübre desteği olarak belirlendi.

Diğer Tarımsal Ürünler İçin Destekler:

Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda dekar başına 107 lira destek sağlanacak.
Kuru fasulye, mercimek ve nohut için bu destek miktarı 124 lira, patates ve soya için 193 lira, yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas ve Organik Tarım Destekleri:

Nadas için dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek.
Organik tarım için kategorilere göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.

Destek Uygulama Takvimi ve Başvuru Detayları:

Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesi ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yer alacak. Çiftçiler, daha fazla bilgiye ve başvuru prosedürlerine Resmi Gazete'den ulaşabilecekler.

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