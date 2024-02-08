Emekliye ikramiyeyle 13. maaş! Milyonlar çifte bayram yaşayacak! İşte emekli bayram ikramiyesine zam formülü





İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.