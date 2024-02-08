Deprem bölgesi savunmanın merkez üssü oluyor! İlk fabrika 22 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta açılacak





ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ

İlk günden itibaren sahada olan ve depremzedelere desteğini sürdüren ASELSAN, depremin ağır hasar verdiği illerden biri olan Malatya'da dev bir yatırım için kolları sıvadı. ASELSAN'ın üretim, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya" adı verilecek tesisin depremlerden etkilenen kentte, üretimin lokomotifi olması bekleniyor. Tesisin hayata geçirilmesi için Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi tahsisi sağlandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "ASELSAN'ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dahil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık" ifadelerini kullandı. Kısa sürede faaliyete başlamayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, Malatya'da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptıklarını anlattı. Yatırımın şehrin ekonomisine büyük katkı sunacağını anlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise "Biz buna sadece bir fabrika yatırımı olarak bakmıyoruz. Bu fabrika için ara malı üretimi yapacak KOBİ'ler de yatırım yapacak. Dolayısıyla bu diğer yatırımlar için de sürükleyici olacak. Hatta uluslararası yatırımların şehrimize ilgisini de artıracağını düşünüyorum. Nitelikli işgücünün yetişmesine de büyük katkı sunacak" diye konuştu.