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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak

Merkez Bankası, bugün para politikasına ışık tutacak olan yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Yeni Başkan Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın başına atanmasının ardından "enflasyonla mücadelede kararlılık" mesajı vermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu bugün yayımlayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu saat 10.30'da düzenlenecek toplantıda paylaşacak.

Rapor ile beraber Merkez Bankası'nın tahminleri para politikası rotasına ışık tutacak.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABASI KARARLILIKLA SÜRECEK"
Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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