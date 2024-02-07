Hava yolu yolcu trafiğinde rekor artış… Bakan Uraloğlu son rakamları açıkladı

İÇ HAT YÜZDE 4,2, DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 11,9 ARTTI

Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 5,6 artış meydana geldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Ocak'ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 672 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 4,2; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 8,1 artış gösterdi." bilgisine yer verdi.

Uraloğlu, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin; ocak ayında iç hatlarda 62 bin 19 ton, dış hatlarda 275 bin 424 ton, toplamda 337 bin 443 tona ulaştığını kaydetti.