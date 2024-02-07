Emekliye ikramiye müjdesi! Bayram öncesi zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emekliler ve çalışma hayatının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

İşte Işıkhan'ın o açıklamaları:

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere.