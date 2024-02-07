Emekliye ikramiye müjdesi! Bayram öncesi zam gelecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emekliler ve çalışma hayatının gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.
İşte Işıkhan'ın o açıklamaları:
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere.
EMEKLİYE İKRAMİYEDE ZAM FORMÜLÜ
Emekliler yıla ek zam müjdeleriyle başladı. SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenirken, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.
YÜZDE 150'LİK ARTIŞ
Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor.
Yüzde 150'lik artış anlamına gelen bu formül hayata geçerse, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira olmak üzere bu yıl 10 bin lira alabilecek.
DUL VE YETİMLER NE ALACAK?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre ikramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.
5 bin lira formülü hayata geçerse; aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesi bin 500 liradan 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesi bin liradan 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesi de 500 liradan bin 250 liraya çıkacak. İkramiye artışı yasa ile yapılacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
TARİHE DİKKAT!
İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek. Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvuru yapmak gerekiyor.
KİME, NASIL YANSIYACAK?
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
- Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan
- Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1-9 Nisan
- Kurban Bayramı: 16-19 Haziran
- Kurban Bayramı ikramiyesi: 10-15 Haziran
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