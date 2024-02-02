Emeklinin gözü Resmi Gazete’de! Maaş zammı fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kök maaş nasıl hesaplanır, e-Devlet’ten nasıl sorgulanır?

7700-8000-8500-9000 TL CİVARINDA MAAŞI YATANLAR DİKKAT

Yüzde 37.57 oranında zamma göre maaşlar hesaplara geçti. Kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkanların hesaplarına yatan maaşlar emeklilerde şaşkınlık yarattı. Emekliler en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu ve bunun hesaplara yansıyacağını düşünse de karar Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şimdilik ya en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alacak ya da kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkıp 10 bin lirayı aşmıyorsa arada kalan rakamı maaş olarak aldı.