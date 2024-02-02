02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul'da yeni rekor! Tarihi seviyeyi aştı | 2 Şubat 2024 BIST 100 endeksi açılış puanı

Borsa İstanbul'da yeni rekor! Tarihi seviyeyi aştı | 2 Şubat 2024 BIST 100 endeksi açılış puanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
ABONE OL
Borsa İstanbul’da yeni rekor! Tarihi seviyeyi aştı | 2 Şubat 2024 BIST 100 endeksi açılış puanı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2 Şubat 2024 Cuma gününe de rekorla başladı. Endeks açılışta yüzde 0,76 oranında yükselerek 8.711 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselerek 8.711,84 puanla rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 8.711,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA