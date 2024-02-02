İGA’dan 656 milyon euroluk yatırım planı! Projeler netleşti

İGA İstanbul Havalimanı, 2024'ü 'yatırım yılı' olarak ilan etti. Şirket, bu yıl 656 milyon 100 bin euro yatırım gerçekleştirecek. 35 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Genel Havacılık Terminali yıl sonunda açılacak.

Airport City'de 66.6 milyon euroluk yatırım ile otel inşaatı sürüyor. Kurulacak otel, Hilton Grubu tarafından işletilecek. Toplam 331 milyon euro yatırımla iki yeni pistin inşa edilmesi planlanıyor. Şirket, Eskişehir'de de 146.4 milyon euro yatırımla güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor.