Fed faizi sabit tuttu, altın, dolar, borsa ne oldu? Altının seyri ne olacak?

PİYASA OLUMLU YORUMLADI

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: Faizi sabit tutmasını bekliyorduk öyle de oldu. Faizin tepe noktasında olduğunu söylediler. Faiz arttırılabilir kısmı artık metinden çıkartıldı ve bekleme aşamasına geçildi. 2024'te faiz indirimleri gelebilir mesajları var ve piyasa bunu olumlu yorumladı. Ancak mart ayında bir faiz indirimi beklenmiyor. Bu da piyasalara sert bir satış getirdi. FED erken faiz indirimlerini çok net şekilde reddetti. Ben en erken haziran ve temmuz gibi indirimlere gideceğini düşünüyorum.