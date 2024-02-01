Fed faizi sabit tuttu, altın, dolar, borsa ne oldu? Altının seyri ne olacak?
Fed beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell mart ayında faiz indiriminin olmayacağı mesajını da verdi. Peki ne mesaj verdi? Fed'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın yükselecek mi? Yabancı yatırımcı ilgisi ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
UZMAN İSİM A HABER'DE
Peki Fed'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın fiyatları ne olacak? Yabancı yatırımcı ilgisi ne durumda? Ekonomi gündemine dair merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.
PİYASA OLUMLU YORUMLADI
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: Faizi sabit tutmasını bekliyorduk öyle de oldu. Faizin tepe noktasında olduğunu söylediler. Faiz arttırılabilir kısmı artık metinden çıkartıldı ve bekleme aşamasına geçildi. 2024'te faiz indirimleri gelebilir mesajları var ve piyasa bunu olumlu yorumladı. Ancak mart ayında bir faiz indirimi beklenmiyor. Bu da piyasalara sert bir satış getirdi. FED erken faiz indirimlerini çok net şekilde reddetti. Ben en erken haziran ve temmuz gibi indirimlere gideceğini düşünüyorum.
BORSA GÜÇLÜ ÇIKIŞ NE ZAMAN?
Borsa 8 bin 600 üzerinde tarihi zirvesini endeksleyen bir borsa var. Amerika'da faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı bir sürece geldik. Martta faiz indirim olmayacak ancak piyasa çok da durumu olumsuz fiyatlamadı. Yakın dönemde borsada 90 bin üzerini beklemiyorum. Bilanço dönemindeyiz. Ben borsa güçlü çıkışı yılın 2. yarısında bekliyorum. Sene sonu 12 binler olağan olabilir.
ALTININ SEYRİ NE OLACAK?
"Martta faiz indirim olmayacak" söz çok şahin bir söylem ama altın güçlü durmaya devam etti. Dolar endeksi artarken 10 yıllıklarda geri çekilme oldu. Buradaki düşüş güçlü şekilde enflasyonun düşeceği mesajı nedeniyle yaşandı. Resesyon algısı yaratan yatırımcılar da var. Dolayısıyla altın güçlü duruş sergiliyor.
Altında hızlı ve güçlü yükseliş beklemiyorum. Ons altında 2 bin dolar altı dengelenme de beklemiyorum. Ancak 1. Çeyrek sonu 2. Çeyrek başı 2 bin 72 dolar üstü hareket başlar ama aslı güçlü hareket 2 çeyrek sonu yaşanır. 2 bin 100 dolar üstü görülür. Yatay konsolidasyon bir süre daha devam eder.
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